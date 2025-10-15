25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಕೃಷ್ಣಾ: ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

<p>ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಅ. 14– ಬಚಾವತ್ ತೀರ್ಪಿನ ‘ಬಿ’ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರಿನ ಪಾಲನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><strong>‘ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭ</strong></p><p>ಮಂಗಳೂರು, ಅ. 14– ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುವ ‘ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>