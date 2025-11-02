75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ವರ್ತಕರು ಕಾಲಗತಿ ಅರಿಯಬೇಕು: ಪಟೇಲರು

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್, ನ.1–</strong> ‘ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ಕಾಲಗತಿಯ ಸೂಚನೆಯೇನೆಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೋನ್ನತಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು’ ಹೀಗೆಂದು ಉಪಮಹಾಪ್ರಧಾನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರು ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘದವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ತಮಗಿತ್ತ ಸತ್ಕಾರವೊಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಮುಂದುವರಿದು ‘ಅಪರಿಮಿತ ತ್ಯಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಗುರಿ’ ಎಂದು ನುಡಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>