75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ

ದೆಹಲಿ, ಅ.18– ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷವಿದ್ದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಭಾರದ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಹೋದವರ್ಷ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಮಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಆಣೆಯೂ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಮಣ ಒಂದಕ್ಕೆ 28 ರೂಪಾಯಿ 8 ಆಣೆಯೂ ಇದ್ದಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೂ ತಯಾರಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.