25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ: ಶೀಘ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 19–</strong> ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.</p><p>ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಜಾದೂವನ್ನು ದೇಶದ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಸೋದರರ ಹಾಜರಿ</strong></p><p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 19 (ಯುಎನ್ಐ, ಪಿಟಿಐ)–</strong> ಬೊಫೋರ್ಸ್ ಫಿರಂಗಿ ಖರೀದಿ ಲಂಚ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತು.</p>