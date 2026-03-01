25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಬಜೆಟ್‌: ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ–ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ.28–</strong> ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ರದ್ದತಿ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ<br>ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಎರಡು ಪಟ್ಟುಹೆಚ್ಚಳ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, ನಬಾರ್ಡ್ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>