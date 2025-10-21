ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಅಸರಾನಿ ‘ಹಾಸ್ಯವಲ್ಲರಿ’: ಅಪರೂಪದ ನಟ ಇನ್ನು ನೆನಪು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ‘ಶೋಲೆ’ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಜೈಲರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಸ್ಯನಟ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅಸರಾನಿ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾದರು. 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರು ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಯೋಸಹಜ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. </p>.<p>1940ರಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅಸರಾನಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದ ಅಸರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಒಲವಿತ್ತು. ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರು ಜೈಪುರ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಪಳಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಪುಣೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಫ್ಟಿಐಐ)ನಲ್ಲಿ 1964ರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದರಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ; 1967ರಲ್ಲಿ ‘ಹರೇ ಕಾಂಚ್ ಕಿ ಚೂಡಿಯಾಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನಟ ಬಿಸ್ವಜೀತ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಜರಾತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. </p>.<p>ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಗುಲ್ಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ತರಹದ ದಿಗ್ಗಜರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಅಸರಾನಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಆಪ್ತಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವರ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರುವಾದದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಹಾಸ್ಯಚಿತ್ರಗಳಿಂದ. ‘ಹೇರಾ ಫೇರಿ’, ‘ಆಮ್ದನಿ ಅಠನ್ನಿ ಖರ್ಚಾ ರುಪಯ್ಯಾ’, ‘ಬಾಗ್ಬನ್’, ‘ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ’, ‘ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ’, ‘ಬೋಲ್ ಬಚ್ಚನ್’ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನೆನಪಿಸುವ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳು. </p>.<p>ನಟಿ ಮಂಜು ಬನ್ಸಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಅಸರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗ ನವೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯವಲ್ಲರಿಯ ‘ಟೈಮಿಂಗ್’ನಿಂದಾಗಿಯೇ ಗುರುತಾಗಿದ್ದರು. ‘ಶೋಲೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿರೇಕಿ ಜೈಲರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸದಾ ಜೀವಂತ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>