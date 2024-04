ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶಾರದಾಪ್ರಸಾದ್‌.. ಎಚ್.ವೈ. ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಲೇಖನ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಂ ಶಾರದಾಪ್ರಸಾದರು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಸೆರೆಮನೆಯ ವಾಸ, ಚಳವಳಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ನಾಯಕತ್ವ. ಆದರೆ ಮುಂದೆಂದೂ ತಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೆರೆಮನೆಯ ದಿನಚರಿ ‘A Window On The Wall’ (‘ಅರಿವಿನ ಆಡುಂಬೋಲ’) ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ. ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ದೇಶಪ್ರೇಮ, ಆದರ್ಶಪ್ರಿಯತೆ, ಕನಸುಗಾರಿಕೆ, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಾದರು ಎಂದೂ ವಿಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನೆಹರೂರವರ ಕಡುವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಶಾರದಾಪ್ರಸಾದರು ಮಾತ್ರ, ತನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಕನಸುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದು ನೆಹರೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಲೂ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅವರೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ‘Indian Institute of Mass Communications’, ‘National Institute of Design’ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹತ್ವದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹೊರಬಂದ ‘ಯೋಜನಾ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪಾದಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು.