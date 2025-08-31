ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಎಸಿಯುಕೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾದರಿ

ಗಿರೀಶದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:20 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Cricketumpairing

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT