ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿದ್ದಂತೆ: ಕುಂಬ್ಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಜಂಬೋ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಲೆಗ್‌ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ –19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ತುರುಸಿನ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶತಾಯಗತಾಯ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ ಮುನ್ನಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣಿಸಬೇಕು. ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಜಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Thank you @sumalathaA. Salute all #CoronaWarriors. They are the true heroes. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/DDFr99tz6o

