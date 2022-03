PAK vs AUS: 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್

ಲಾಹೋರ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ 8,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಅಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

32 ವರ್ಷದ ಸ್ಮಿತ್ 151ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (85ನೇ ಟೆಸ್ಟ್) 8,000 ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (152ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್) ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೀಗ ಸ್ಮಿತ್ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

He's knocked off some of the greatest names in Test history! #PAKvAUS

— cricket.com.au (@cricketcomau) March 24, 2022