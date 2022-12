ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು

ಲಂಡನ್‌: 'ಟಾಪ್‌ ಗೇರ್‌' ಟಿವಿ ಶೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಆಂಡ್ರ್ಯೋ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್‌ ಅವರ ಕಾರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ರೇ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ದನ್ಸ್‌ಫೋಲ್ಡ್‌ ಏರೋಡಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್‌ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ (ಬಿಬಿಸಿ) ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್‌ ಅವರ 16 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕೋರಿ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ಡೈಲಿ ಮೇಲ್‌'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Freddie Flintoff is recovering in hospital after an accident at the Top Gear test track. Flintoff’s injuries not ‘life-threatening’, BBC says → https://t.co/WETduspQMg pic.twitter.com/TG3KXioVH1

— Top Gear (@BBC_TopGear) December 14, 2022