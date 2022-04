IPL 2022: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರು 108 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಲಿಯಾಮ್

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ತೋರಿದ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಲದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕೇವಲ 14 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ (33) ಜೊತೆಯಾದ ಲಿಯಾಮ್, ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 95 ರನ್ ಕೂಡಿಸಿದರು.

32 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯಾಮ್ ತಲಾ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 60 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪಡೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಮೊತ್ತ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಪಡೆಗೆ ಲಿಯಾಮ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟರು. 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬೀಸಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು 15ನೇ ಓವರ್‌ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ನಂತರದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್‌ ಡ್ವೇನ್‌ ಬ್ರಾವೊ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 126ರನ್‌ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 54 ರನ್ ಅಂತರದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.

108 ಮೀಟರ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್

ಪಂಜಾಬ್‌ ಜಯದ ರೂವಾರಿ ಲಿಯಾಮ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು.

ಮುಕೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್‌ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಐದನೇ ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಡ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ ಲಿಯಾಮ್‌, ಚೆಂಡನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಮೀಟರ್‌ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎನಿಸಿತು.

Liam Livingstone Hit 108 Meter SIX - This is Longest SIX hit by any player in this #IPL2022 . pic.twitter.com/7b7TAKcsLP

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) April 3, 2022