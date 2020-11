ಐಪಿಎಲ್‌: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಆಡ್ತಾರಂತೆ ಧೋನಿ

ಅಬುಧಾಬಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಐಪಿಎಲ್‌) ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಟೂರ್ನಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ’ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಅಲ್ಲ‘ ಎಂದರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. 39 ವರ್ಷದ ಧೋನಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಏಪ್ರಿಲ್–ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್–19ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

Remember the words "Definitely Not"#Dream11IPL pic.twitter.com/DHsl8BxzU6

— IndianPremierLeague (@IPL) November 1, 2020