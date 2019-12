ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿ

ಲೆವೆರ್‌ಕುಸೆನ್‌ (ಜರ್ಮನಿ): ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಯುರೋಪಿಯನ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌ ಲೀಗ್‌ನ (ಯುಸಿಎಲ್‌) ಯುವೆಂಟಸ್–ಬೆಯರ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಬೇ ಅರೇನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಯುವೆಂಟಸ್ ತಂಡದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರತ್ತ ಧಾವಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ (ಭುಜದ ಮೇಲೆ) ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಆತ (ಅಭಿಮಾನಿ) ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಳೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಭಿಮಾನಿಯತ್ತ ಕೆಂಗಣ್ಣ ಬೀರಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV

— B/R Football (@brfootball) December 11, 2019