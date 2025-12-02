ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಗಂಭೀರ್ ಸರ್ ನಾನು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋಚ್; KKR ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವರು ತರಬೇತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ: ಗಂಭೀರ್ ಪರ ಭಾರತ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಅವರು ತರಬೇತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ: ಗಂಭೀರ್ ಪರ ಭಾರತ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಫಲ್ಯ: ಕೋಚ್ ಪರ ಇವರದ್ದು ’ಗಂಭೀರ‘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಫಲ್ಯ: ಕೋಚ್ ಪರ ಇವರದ್ದು ’ಗಂಭೀರ‘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!
coachAfghanistan cricket teamGautm Gambhir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT