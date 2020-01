ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೊಂಟೇನ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 41 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 4.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಂಗೌಂಗ್‌ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಜಪಾನ್‌ ಪಡೆಯನ್ನು 22.5ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಎದುರು 41 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಜಪಾನ್

ಬಳಿಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್‌ ಕುಶಾಗ್ರ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 18 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ 5 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಹಿತ 29 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕುಶಾಗ್ರ 13 ರನ್‌ ಹೊಡೆದರು.

India Under 19 beat Japan Under 19 by ten wickets to register their second successive win in #U19CWC. 👏👏

Report 👉👉https://t.co/3kC3CW0DOG#INDvJPN pic.twitter.com/jDlXqWJLfn

— BCCI (@BCCI) January 21, 2020