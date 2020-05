ಕೋವಿಡ್–19 | ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿ ಮುಂದೂಡಿದ ಐಸಿಸಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್–19 ಸೋಂಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್‌ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಯುರೋಪ್‌ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯು (ಐಸಿಸಿ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಐಸಿಸಿಯ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್‌ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು 2021ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಯುರೋಪ್‌ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು 2022ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

Two ICC qualifying events, including the Women's Cricket World Cup Qualifier in Sri Lanka, have been postponed due to the COVID-19 pandemic.

