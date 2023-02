ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಬಿಸ್ಮಾ ಫಿಫ್ಟಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 150 ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್

ಕೇಪ್‌ಟೌನ್‌: ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಿಸ್ಮಾ ಮಾರೂಫ್‌ ಔಟಾಗದೆ 68, ಆಯೇಷಾ ನಸೀಮ್ ಔಟಾಗದೆ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ 2, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಭುಜದ ಗಾಯ) ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (ಬೆರಳು) ಅವರ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೋತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎದುರು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

Innings Break!

2️⃣ wickets for @Radhay_21

1️⃣ wicket each for @Vastrakarp25 & @Deepti_Sharma06

Target 🎯 for #TeamIndia - 150

Scorecard ▶️ https://t.co/OyRDtC9SWK #T20WorldCup | #INDvPAK pic.twitter.com/jKpoBSCA9j

— BCCI Women (@BCCIWomen) February 12, 2023