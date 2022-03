ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಜಯ

ಆಕ್ಲೆಂಡ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 277 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

278 ರನ್‌ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 49.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 97, ಅಲೈಸಾ ಹೀಲಿ 72 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಭಾರತದ ಪರ ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಕರ್ 2, ಮೇಘನಾ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಾ ರಾಣಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಓದಿ... IND W vs AUS W: ಮಿಥಾಲಿ, ಯಷ್ಟಿಕಾ, ಕೌರ್, ಪೂಜಾ ಮಿಂಚು; ಭಾರತ 277/7

The game went till the final over! #TeamIndia fought hard right till the end but Australia 🇦🇺 clinch a 6-wicket victory

India will look to bounce back in the remaining two matches 💪#CWC22 | #INDvAUS pic.twitter.com/jL4CekzzSv

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 19, 2022