ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್‌: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 356 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಶತಕ (170) ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 138 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹೀಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

ರಚೆಲ್ ಹೇನ್ಸ್ 68, ಬೆಥ್ ಮೂನಿ 62 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಲಿಸಾಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಎಲಿಸ್ ಪೆರಿ 17, ಮೆಗ್‌ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅನ್ಯಾ ಶ್ರಬ್‌ಸೋಲ್ 3, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್‌ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

On 🔝

One of the best knocks you'll ever see! #CWC22 pic.twitter.com/NbJVn38UPJ

— ICC (@ICC) April 3, 2022