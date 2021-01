ಜೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸುಂದರ್-ಶಾರ್ದೂಲ್ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆ

ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಯುವ ತಾರೆಗಳಾದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (62) ಹಾಗೂ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ (67) ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ದೂಲ್ ವಿಶೇಷ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು.

ಈ ಪೈಕಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಠಾಕೂರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕಾಣದ' ಫೋಟೊ ಹಂಚಿದ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಡ್ಡಿದ 369 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 186 ರನ್ನಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 123 ರನ್‌ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು.

That's spicy! A no-look six from Sundar 6️⃣

ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಂದ ಇಂತಹದೊಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಸೀಸ್ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ 123 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿರುವ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಠಾಕೂರ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಕಿಡಿ; ಬೇಸರವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂದೆನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪದಾರ್ಪಣಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂದೆನಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 1947/48ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ದಟ್ಟು ಪಾದ್ಕಾರ್ (51 ರನ್ ಹಾಗೂ 14ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್) ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

The best possible way to go to a maiden Test 50! Well played, Shardul Thakur 💥@hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/BhzAXTkfz9

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 17, 2021