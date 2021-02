ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಲ್ಲೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಔಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದರು.

What turn Moeen Ali! Virat Kohli bowled for a duck.#INDvsENG pic.twitter.com/G2rhZ6UBCX — Naveed khan نویدخان (@Naveedk07) February 13, 2021

ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಬೇಲ್ಸ್ ಹಾರಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಸಿನಿಂದ ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರಿಪ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಔಟ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 11ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಪರ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬಾರ್ಮಿ ಆರ್ಮಿ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ) ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿವಾದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ.

Going to the kitchen to make a cuppa but realising there's no milk in the fridge #INDvsENG pic.twitter.com/HiH7gKa6rB — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) February 13, 2021

When you see your gf going in OYO with your friend ... pic.twitter.com/ZZ8rUkPzN4 — 💲💔〽️ (@Samcasm7) February 13, 2021

Yeh Mumbai Local Mumbai Central se Churchgate ke bich kisi bhi sthanako pe nahi rukegi • me who wanted to get down at Charni Road • pic.twitter.com/Sm8pPIARLY — Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 13, 2021

1. When website gives 90% off

2. upto ₹10 pic.twitter.com/BK3h1nIVDd — Akash (@vaderakash) February 13, 2021

Me after seeing an out of syllabus question during an exam.#INDvENG pic.twitter.com/VExnvUoC20 — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@theesmaarkhan) February 13, 2021