IND vs ENG: ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಅಶ್ವಿನ್

ಚೆನ್ನೈ: ನಿರ್ಜೀವ ಪಿಚ್ ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಮೈದಾನ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವಿಲ್ಲದ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲೂ ಚಾಣಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ದಿನ ಸಾಗಿದಂತೆ ಬಿರುಕು ಬಿದ್ದು ಪಿಚ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಹೌದು, ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ (61ಕ್ಕೆ 6 ) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ 28ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂದೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 22 ಬಾರಿ ತವರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

A bowling spell to cherish for @ashwinravi99 at his home ground.#INDvENG pic.twitter.com/1j9tmXmPYw

— BCCI (@BCCI) February 8, 2021