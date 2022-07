ಸಚಿನ್-ಕೊಹ್ಲಿ-ಗಿಲ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್

ಎಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಏಳು ಸಲ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 1973, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 1988 ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 1999ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಚಿನ್ 1989ರಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2011 ಹಾಗೂ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಮೂಲಕ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಭಾರತದ ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2003ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್, 39ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಿಖರ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Anderson got Sachin 9 times, Kohli 7 times and Gill 3 times in Test cricket - that is three generations of Indian cricket.

