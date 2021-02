IND vs ENG: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ; ಟೀ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ 106/8

ಚೆನ್ನೈ: ಭಾರತದ 329 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನಿಖರ ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ಟೀ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 49.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 223 ರನ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ ಫಾಲೋ ಆನ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡವು 329 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

That's Tea on Day 2 of the 2nd @Paytm #INDvENG Test! 6⃣7⃣ runs for England

4⃣ wickets for #TeamIndia The third and final session of the day shall commence shortly. Scorecard 👉 https://t.co/Hr7Zk2kjNC pic.twitter.com/e9RYJ17SKJ — BCCI (@BCCI) February 14, 2021

ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ರೋರಿ ಬರ್ನ್ಸ್ (0), ಡಾಮಿನಿಕ್ ಸಿಬ್ಲಿ (16), ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್ (6) ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ (9) ಹೊರದಬ್ಬುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಪೈಕಿ ಪದಾರ್ಪಣಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಜೊಚ್ಚಲ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಬಳಿಕವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (18) ಹಾಗೂ ಒಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ (22) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ (6) ಹಾಗೂ ಒಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ (1) ಔಟ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ 106ಕ್ಕೆ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪರ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಲ್ಕು, ಅಕ್ಷರ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿರುವ ಸಿರಾಜ್, ಭಾರತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಪಂತ್ ಫಿಫ್ಟಿ; ಭಾರತ 329ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್...

ಈ ಮೊದಲು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಮೋಘ ಶತಕ (161) ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (67) ಹಾಗೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (58*) ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 329 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 300 ರನ್ ಎಂಬ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾರತ ಮತ್ತಷ್ಟು 29 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 95.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 329 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

A flying catch from @RishabhPant17 🦅 A wicket off his first ball in Test cricket in India 🇮🇳 for Mohammed Siraj ✅ What a wicket combo 🔝👌🏻 England lose their sixth wicket! #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/AEkb4H3wgI — BCCI (@BCCI) February 14, 2021

ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೇ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

77 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಪಂತ್ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (5), ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ (0), ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಯಾದವ್ (0) ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (4) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ನಾಲ್ಕು, ಒಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂರು, ಜ್ಯಾಕ್ ಲೀಚ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಜೋ ರೂಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.