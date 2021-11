ಜೈಪುರ: ಪ್ರವಾಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಕಾವೇರಿದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಬಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Never Ever Mess With Indians😎

Nikal Lowde #KicchaSudeep #IndiaVsNewZealand #RohithSharma #Deepakchahar pic.twitter.com/jKvJfCrjJF

— Only Kiccha 2.0 👿 (@KingKicchaTws) November 18, 2021