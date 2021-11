ಕಾನ್ಪುರ: ಭಾರತ ತಂಡವು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧನೆಯ ಬಲದಿಂದ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 49 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಕಾನ್ಪುರದ ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 345 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ, ಭಾರತ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿತ್ತು.

ಕಿವೀಸ್ ಕುಸಿತ

ಟಾಮ್ ಲಥಾಮ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 151 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 197 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ, ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು 99 ರನ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 89 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್ ಮತ್ತು 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲಥಾಮ್ ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಉಳಿದವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇನ್‌ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್‌ನ ಬಳಗ 296 ರನ್‌ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಆರ್‌. ಅಶ್ವಿನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಇನ್ನೆರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್‌ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

49 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್‌ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅನುಭವಿ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ (9) ಜೊತೆಗೆ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ (4) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

R Ashwin wraps up the New Zealand innings, bowling the visitors out for 296.#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/LRAslLXnzP

— ICC (@ICC) November 27, 2021