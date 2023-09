ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಂ; ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಹು–ಧಾ ಪೊಲೀಸ್

'ನಂ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್' ಆದ್ರೇನು ನಂ 1 ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ರೇನು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ "ಡ್ರೈವ್" ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ..🤦



If you don't focus while driving you'll be clean bowled whether you are "No 1 Batsman" / No 1 Driver..#RoadSafety#INDvsPAK #BabarAzam #ViratKohli #KLRahul #AsiaCup23 pic.twitter.com/IrGHdqgdv3