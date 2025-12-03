ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

IND vs SA | ಮತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಭಾರತ: ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:58 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KL RahulIndia vs South AfricaTemba Bavuma

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT