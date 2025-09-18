<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕ (112*) ಮತ್ತು ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 86 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 403 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 532 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಆಟ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 ರನ್ಗಳೊಡನೆ ದಿನದಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ನಿನ್ನೆಯ ಅಜೆಯ ಆಟಗಾರ ಎನ್.ಜಗದೀಶನ್ (64) ಅವರನ್ನು 137 ರನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಾತ್ರಿಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಲಂಚ್ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಆಟವಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಲಂಚ್ ನಂತರ ಬಿ.ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (73) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (8) ಅವರು 9 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 222. ಈ ವೇಳೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಜುರೆಲ್ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮುರಿಯದ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು 181 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ಜುರೆಲ್ 132 ಎಸೆತಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬೌಂಡರಿ, ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ದೇವದತ್ತ 178 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ: 98 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 532 ಡಿ; ಭಾರತ: 103 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 403 (ಎನ್.ಜಗದೀಶನ್ 64, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 73, ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಔಟಾಗದೇ 86, ಧ್ರುವ್ ಜುರೇಲ್ ಔಟಾಗದೇ 113)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>