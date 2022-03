ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎದುರು ಭಾರತ ತಂಡವು 110 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ್‌ ರಾಣಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಭಾರತ ತಂಡ ನೀಡಿದ 230 ರನ್‌ಗಳ ಸವಾಲು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ಲತಾ (24) ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾ ಖಾತೂನ್‌ (32) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭರವಸೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 40.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 119 ರನ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ ಸ್ನೇಹ್‌ ರಾಣಾ 4 ವಿಕೆಟ್‌ , ಜೂಲನ್‌ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು.

𝐁𝐢𝐠 𝐰𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚#TeamIndia bowlers have been fantastic tonight. They have bowled out Bangladesh for 119 to register a convincing 110 runs victory. #CWC22 | #INDvBAN

Details▶️ https://t.co/ZOTtBWYhWG pic.twitter.com/OX52iquPQC

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 22, 2022