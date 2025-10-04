ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ವನಿತೆಯರ ಹಣಾಹಣಿ ನಾಳೆ

ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಛಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ, ಹರ್ಮನ್: ದೀಪ್ತಿ, ಅಮನ್ಜೋತ್‌ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:47 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:47 IST
Women cricket

