<p><strong>ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್:</strong> ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡ ಮೊದಲ ಯೂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡವನ್ನು 243 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೀಪೇಶ್ 16.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ನಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ 48 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಪರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಾಗನ್ ಸಹನೆಯ ಆಟವಾಡಿ 246 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಸ್ಕೋರುಗಳು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್:</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್ 19: 91.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 243 (ಸ್ಟೀವ್ ಹಾಗನ್ 92, ಝೆಡ್ ಹಾಲಿಕ್ 38; ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ 45ಕ್ಕೆ5, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ 48ಕ್ಕೆ3) ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಅಂಡರ್ 19.</p>