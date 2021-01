ಸಿಡ್ನಿ: ಐದು ದಿನಗಳ ಆಟವೇ 'ನೈಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ದೊರಕಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೋಬಲದ ವರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ 'ಡ್ರಾ' ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 407 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 131 ಓವರ್‌ಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭವನೀಯ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

131 ಓವರ್‌ಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್:

ಬಹುಶ: ಸಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಹನುಮ ವಿಹಾರಿ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 131 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಡ್ರಾಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡಿರುವ ಐದನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಓವರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 1979ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 150.5 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವುದು ಈ ವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾ ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾಗೊಳಿಸಲು ಏಷ್ಯಾ ತಂಡವೊಂದರಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2014/15ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿಡ್ನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 89.5 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತ ಈಗ 131 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದೆ.

1980ರ ಬಳಿಕ ಇದುವೇ ಟಾಪ್

ಅಂದ ಹಾಗೆ 1980ನೇ ಇಸವಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 131 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಹನುಮ ವಿಹಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್ 14.29

ಸಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿರುವ ಹನುಮ ವಿಹಾರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ (150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ ಎದುರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದ ನಡುವೆಯೂ 161 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ವಿಹಾರಿ 23 ರನ್‌ಗಳ ಅಜೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅತಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ದಾಖಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಾಶೀಮ್ ಆಮ್ಲಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ನವದಹೆಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ, 244 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

