IND vs AUS Test: ಆಸೀಸ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಭಾರತ 244ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್

ಅಡಿಲೇಡ್: ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಡೇ-ನೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ (74) ಹೊರತಾಗಿಯೂ 93.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 244 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌‍ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

233/6 ಎಂಬಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಮತ್ತಷ್ಟು 11 ರನ್ ಪೇರಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ 2 ಬಾರಿ ರನೌಟ್; ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ!

25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಸೀಸ್ ವೇಗಿಗಳು ಕಬಳಿಸಿದರು. ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹಾ (9), ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ (15), ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ (6) ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (0) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (4*) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಸೀಸ್ ಪರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು (53/4) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ (48/3) ಕಿತ್ತು ಮಿಂಚಿದರು.

Saha snicks Starc and he's gone too! #AUSvIND live: https://t.co/LGCJ7zSdrY pic.twitter.com/CMrwFE5bn9

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2020