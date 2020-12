ಅಡಿಲೇಡ್‌: ಇಲ್ಲಿನ ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ ಮೈದಾನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಹಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕುತೂಹಲದಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ರನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಇದೇ ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ!

ಹೌದು, ಹೀಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಮಾಡಲು ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಹೊನಲು-ಬೆಳಕಿನ ಟೆಸ್ಟ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರನೌಟ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಉಪ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದರು.

Nightmare scenario for India, pure joy for Australia!

Virat Kohli is run out after a mix up with Ajinkya Rahane! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/YdQdMrMtPh

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2020