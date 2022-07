ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ: ಜೋ ರೂಟ್‌ ಮತ್ತು ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೋ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ, ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ (ಐದನೇ) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ 119 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಸವಾಲು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಬಳಗ ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು.

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 57 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 259 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಸೋಮವಾರದ ಆಟವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ರೂಟ್‌ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ 142, 173 ಎಸೆತ) ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟೋ (ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 114, 145 ಎಸೆತ) ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೂಮ್ರಾ ಬಳಗದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರು.

ಈ ಮೂಲಕ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 2–2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

England win the Edgbaston Test by 7 wickets.

A spirited performance by #TeamIndia as the series ends at 2-2. #ENGvIND

— BCCI (@BCCI) July 5, 2022