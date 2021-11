ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಡ್ರಾ: ಕಿವೀಸ್‌ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ತರೂರ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಕಾನ್ಪುರದ ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಆಟಗಾರರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ನೀಡಿದ 284 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ 155ಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಚಿನ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಜಾಜ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಜೋಡಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು.

Hats off to the two Kiwis of Indian origin Rachin Ravindra & @AjazP for resisting our bowlers for 9 overs to save the Test. And nightwatchman Will Somerville whose surviving 110 balls earlier proved vital. India must make changes to do better in the Mumbai Test.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 29, 2021