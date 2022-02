IND vs SL, 1st T20 | ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ

ಲಖನೌ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3–0ಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ವಿಜಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಳಗವು ಈಗ ದಸುನ್ ಶನಕಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಲಖನೌನ ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೀಪಕ್‌ ಹೂಡಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ODI debut ✅

T20I debut ✅

Congratulations to @HoodaOnFire who is set to play his maiden T20I game. 👏 👏#TeamIndia | #INDvSL | @Paytm pic.twitter.com/4aUqemcFMF

— BCCI (@BCCI) February 24, 2022