2nd Women's ODI: ಭಾರತ ವನಿತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್‌, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ

<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ (ಪಂಜಾಬ್)</strong>: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡ, ಮಹಿಳೆಯರ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಹರ್ಲಿನ್ ಡಿಯೊಲ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ರಾಣ ಮಾತ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸೋಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30</strong></p>