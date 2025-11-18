ಕಿಕೆಟ್: ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ತವರು ಸರಣಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಆಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಸರಣಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಐಸಿಸಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೂರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮತ್ತು ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸರಣಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರಣಿ ಮುಂದೂಡಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೊದಲ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>