ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪೋಷಾಕು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 3.5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹ 1.5 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮೌಲ್ಯವು ₹ 3.17 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹ 1.12 ಕೋಟಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಆಯೋಜಿತ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮೌಲ್ಯವು ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಂತರ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ₹ 400 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಈಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯಿದೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲೆವನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. </p>