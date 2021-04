IPL 2021: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖ; ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿದ ಅಕ್ಷರ್

ಮುಂಬೈ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಎಡಗೈ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಷರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

27 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

📹 | Smiles and hugs all around as Bapu returned to the DC camp 😁🤗

Oh, how we missed you, @akshar2026 💙

P.S. Kya challlaaaaa? 🤭#YehHaiNayiDilli #IPL2021 #DCAllAccess @OctaFX @ITCGrandChola pic.twitter.com/wRl1I1M5dW

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 22, 2021