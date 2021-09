IPL 2021: ಮುಂದುವರಿದ ಧೋನಿ, ರೈನಾ ವೈಫಲ್ಯ

ದುಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಯುಎಇಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ರೈನಾಗೆ ಮಿಂಚಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ರೈನಾ ನೆರವಾಗುವ ಭರವಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು.

WICKET!

Another wicket for #MI and another wicket for Milne.

MS Dhoni departs for 3.

— IndianPremierLeague (@IPL) September 19, 2021