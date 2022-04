ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯ ವೇಳೆ ಅದ್ಭುತ ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆದಿರುವ ಯುವ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ತಾವು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲು ತಯಾರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾರ್ಕರ್ ಹಾಕಿ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

You ain't missing the 🎯 if your name is 𝔸ℝ𝕁𝕌ℕ! 😎#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians MI TV pic.twitter.com/P5eTfp47mG

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2022