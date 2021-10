ದುಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್‌) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ತಂಡಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಲಖನೌ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್

ಖರೀದಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಲಖನೌ: ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ಆರ್‌.ಪಿ–ಎಸ್‌ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ (RPSG Ventures Ltd)

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಸಿವಿಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ( Irelia Company Pte Ltd)

ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

ಲಖನೌ: ₹7090 ಕೋಟಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ₹5625 ಕೋಟಿ

ಐಪಿಎಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಟ್ಟು ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 10

ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು: 74

ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಭಜನೆ:

ಹೋಮ್: 7

ಅವೇ: 7

🚨 NEWS 🚨: BCCI announces the successful bidders for two new Indian Premier League Franchises

More Details 🔽https://t.co/FSU4LsAxzj

— BCCI (@BCCI) October 25, 2021