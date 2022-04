ಪುಣೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಓವರ್‌‌ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

18ರ ಹರೆಯದ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಮೂಲದ ಈ ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ 'ಬೇಬಿ ಎಬಿಡಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಚಾಹರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಈ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್, ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.

4,6,6,6,6 - Dewald Brevis smashes Rahul Chahar.

