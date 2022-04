ಮುಂಬೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರನೇ ಸೋಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ಮೀಮ್ಸ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ 'ವೈಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್' ಡೈಲಾಗ್ ಬದಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ಸೋಲು, ಸೋಲು, ಸೋಲು' ಎಂದು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಮುಳುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಸತತ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂಬೈ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸತತ 6 ಸೋಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 23 ರನ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು

ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 12 ರನ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು

ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 18 ರನ್ ಅಂತರದ ಸೋಲು

The believe that we have till final over is what MI is💙@mipaltan #Mumbaiindians pic.twitter.com/8ChIVJWejr — Mumbai Indians FC™ (@mumbaiindian_fc) April 16, 2022