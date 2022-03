ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರೆಂದು ಇದೇ 12ರಂದು ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ‘ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

‘ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ‘ ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ನ 2022ರ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಲೇ ನಾಯಕನನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ‌

ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯು ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

The beginning of a new era of leadership requires a BIG stage. 😎

Who is the captain of RCB for #IPL2022? Come find out on 12th March at the #RCBUnbox event on Museum Cross Road, Church Street. 🤩💪🏻#PlayBold #UnboxTheBold #ForOur12thMan pic.twitter.com/HdbA98AdXB

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 8, 2022