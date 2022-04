ಮುಂಬೈ: ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಪುಟಿದೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡವು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಇವರ ಆಟ ನೆರವಾಯಿತು. ನಿಗದಿತ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 216 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಫಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮಳೆಗರೆದರು. ಇಬ್ಬರು 165 ರನ್‌ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್‌ 200 ರನ್‌ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು.

50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌, 4 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿ 88 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಹಸರಂಗ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ಅನಂತರವೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 95 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು.

A sensational 165-run partnership between Uthappa (88) and Dube (95*) guides #CSK to a total of 216/4 on the board. #RCB chase coming up shortly. Stay tuned! #TATAIPL pic.twitter.com/uOr7P60zVa

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ 216 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಫೋರ್‌, 17 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಆಕಾಶ್‌ ದೀಪ್‌ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 58 ರನ್‌ ಕೊಟ್ಟು, ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್‌ ಎನಿಸಿದರು. ಹಸರಂಗ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ರನ್‌ ಓಘಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾದರು.

Our Top Performer from the first innings is @IamShivamDube for his excellent knock of 95* off 46 deliveries.

A look at his batting summary here 👇👇 #TATAIPL pic.twitter.com/EO1h63RbIk

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2022